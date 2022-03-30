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В Карелии энергетики продолжат плановые ремонты ЛЭП и подстанций на следующей неделе

Новости. Общество
15:37, 02 Апреля 2022
фото: Прионежская сетевая компания

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АО «Прионежская сетевая компания» предупреждает, что проводимые ремонтные работы могут быть причиной временного отключения электроэнергии в зоне ответственности предприятия.

Энергетики приносят извинения жителям Карелии за доставленные неудобства.

Кратковременные отключения электроэнергии с 4 по 10 апреля возможны: 

Медвежьегорский муниципальный район:

- 4 апреля с 8.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Фанягина (частично), Ленина (частично), Пригородная (частично), Калинина (частично), Кемская (частично), Свердлова (частично), Матросова (частично), Труда (частично), Заречная, переулки Сегежский и Речной.

- 5 апреля с 8.00 до 16.00. Город Медвежьегорск: улицы Северная (частично), Западная, Верхняя, Дорожников, Октябрьская (частично), Нижняя, Северная, Подгорная (частично), Урицкого (частично), переулок Зеленый. 

Сегежский муниципальный район:

- С 4 по 8 апреля с 9.00 до 18.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача. 

Прионежский муниципальный район:

- 4 и 5 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Пухта.

- С 4 по 7 апреля с 10.00 до 17.00. Село Деревянное: улицы Хутор, Береговая, Озерная, Садовая, Сосновая, Цветочная, переулок Прибрежный, местечко Хутор.

- 6 апреля с 10.00 до 16.00. Деревня Педасельга.

- 7 и 8 апреля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная, Горная, Квятковского, Набережная, Заречная, Подгорная. 

Петрозаводский городской округ:

- 4 апреля с 12.30 до 14.00. Поселок Соломенное; Громовская сторона: улицы Ботаническая, Наволокская, Приозерная, Пришвина, Лесопильная, Прибрежная, Садовая, переулки Ботанический и Скалистый, Гормовский проезд, Ялгубское шоссе, детский сад «Колокольчик», Ботанический сад ПетрГУ; Местечко Заозерье: улицы Горная, Родниковая, Озерная.   

- 8 апреля с 10.00 до 16.00. Местечко Зимник. 

Муезерский муниципальный район:

- 4 апреля с 12.00 до 14.00. Поселок Пондозеро.

- 5 апреля с 14.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, Южная.

- 8 апреля с 17.00 до 19.00. Поселок Муезерский. 

Кондопожский муниципальный район:

- 4 апреля с 9.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Летняя. 

Сегежский муниципальный район:

- 6 и 7 апреля с 11.00 до 13.00. Поселок Идель: улицы Школьная и Советская. 

Калевальский национальный район: 

- 6 апреля с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: здание дренажной насосной станции. 

Кемский муниципальный район:

- 5 апреля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улицы Сенная, Заречная (дом 9), Набережная (дома 19-А, 20-25). 

Олонецкий национальный район:

- 4 апреля с 9.00 до 17.00. Окрестности г. Олонец: СТ «Ручеек».

- 4 апреля с 9.00 до 10.00. Город Олонец: улицы Чкалова (дома 26-32), Звездиной (дома 13, 15, 17, 19, 21, 25), Володарского (дома 14, 16), переулок Егорова.

- 4 апреля с 10.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Школьная (дома 11, 12-А, 16, 17, 18, 19, 20, 22-Б, 25-А, 26, 29-А, 31), Комсомольская (дом 33), Партизанская (дом 20).

- 4 апреля с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1-3), Титова.

- С 4 по 8 апреля с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улица Володарского (дома 55, 56).

- 5 апреля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Никитская.

- 8 апреля с 13.30 до 16.30. Деревня Верховье: кафе «Карелия», многоквартирный дом ДСМПК, здания водонасосной станции и пилорамы.

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