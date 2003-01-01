В Карелии фермер высадил на участке землянику, чтобы не лишиться земли

Заросший участок оперативно привели в порядок.
В Питкярантском районе Карелии фермер едва не лишился земли — за участком перестали следить и тот зарос. Россельхознадзор обратил внимание на нарушения.
В июле 2025 года надзорное ведомство обнаружило, что земля сельскохозяйственного назначения не использовалась и заросла кустарниками и сорняками. Собственнику было выдано официальное предписание с требованием привести участок в порядок. В сентябре фермер уведомил специалистов, что нарушения устранены.
Он предоставил фото- и видеодоказательства, на которых видно, что участок полностью расчищен от сорной растительности. На большей части территории высажена садовая земляника, остальная земля отведена под пар.
Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора подтвердили, что предписание полностью исполнено и земля возвращена в сельскохозяйственный оборот.
Напомним, ранее прокуратура Карелии выявила нарушения в использовании земли возле гостиницы «Северная» в Петрозаводске. Земельный участок в центре Петрозаводска придется вернуть государству.