В Карелии фестиваль «Онежские легенды» собрал гостей на берегу великого озера

Фест прошел на базе отдыха «Мы-съ Онего» в минувшую субботу, 21 июня.

В субботу, 21 июня, на берегу Онежского озера прошел фестиваль «Онежские легенды» (0+), посвященный празднику Ивана Купалы. Мероприятие собрало около 500 участников и зрителей, став масштабным событием лета в Карелии.

Торжественное открытие началось в 11:00 с выхода ведущих в народных костюмах. Они погрузили гостей в традиции Купальской ночи: очищение огнем и водой, плетение венков и древние обряды.



Клуб исторического фехтования «Танненберг» организовал рыцарские турниры, мастер-классы и детскую зону. Его руководителями являются 4-кратный чемпион мира Алексей Петрик и Александра Петрик. Фестиваль красоты «Жемчужина Карелии» в свою очередь представил шоу-программу с участницами.

Прогуливаясь по фестивалю, можно было встретить ярмарку карельских мастеров. На месте были: сувениры, сладости, изделия из кожи и не только. Все желающие могли попробовать себя в стрельбе из лука, метании сулиц, примерить доспехи викингов. В программу активностей также включили прокат лодок и сап-досок.

За время фестиваля прошло пять мастер-классов. Гости плели венки, росписывали сумки и изготавливали восковые свечи. Почти каждый ходил по территории фестиваля с новым изделием ручной работы.

На главной сцене выступили Александра Петрик, ансамбль «Белые россы» из Сегежи, танцевальный коллектив «Княженика» с клинковым шоу. Клуб «Гардемарин» провел лекцию о мифах викингов.

Традиционные купальские обряды стали кульминацией дня – хороводы у костра, прыжки через огонь, пускание венков на воду и огненное шоу с участием лешего, русалки и кикиморы. Гости искали «цветок папоротника» в квесте с главным призом – отдыхом на базе.

«Онежские легенды» объединили историю, традиции и современные активности.

На фестивале побывала фотокорреспондент Людмила Корвякова, ее фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть по ссылке.