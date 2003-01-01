В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

Напомним, ранее министерство сельского хозяйства Карелии не усмотрело нарушений в этом способе утилизации. В министерстве посчитали, что бетонные блоки хранилища защищают почву.

Оба нарушителя получили штрафы по 40 тысяч рублей и предписания устранить нарушения. Фермер выполнила требование надзорных органов. Как мы писали ранее, свалка форелевых отходов в деревне Койриноя Питкярантского района ликвидирована. Рыбу вывезли на утилизацию, территорию и силосную яму продезинфицировали.

Фермер объяснила, что приняла рыбные отходы для производства удобрений для своего хозяйства. Однако такое производство требует специального разрешения и соблюдения строгих правил.

Форель была складирована в навозохранилище в нарушение ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. Навозохранилище имело бетонированные с трех сторон борта, которые были частично разрушены и не обеспечивали герметичного хранения содержимого, — рассказали в ведомистве.

Россельхознадзор провел проверку, которая показала, что с 30 июля из-за аномальной жары в рыбоводческом хозяйстве начался массовый падеж форели. Часть рыбы утилизировали правильно — в крематоре. Но более 12 тонн рыбных отходов с 1 по 6 августа вывезли на территорию ближайшего фермерского хозяйства и свалили в навозохранилище.

В августе 2025 года в деревне Койриноя Питкярантского района местные жители обнаружили свалку протухшей рыбы. Об этом мы писали ранее.

В Карелии форелеводческое хозяйство и фермер получили штрафы за нарушение правил утилизации биологических отходов. Россельхознадзор оштрафовал их на 40 тысяч рублей каждого.

Суд взыскал с подрядчика более 3 млн рублей за срыв ремонта школы в Карелии

Мост на Мерецкова в Петрозаводске готов на 90 процентов

В правительстве Карелии объяснили, что дает республике лидерство по инвестициям на Северо-Западе

Рыбаки зарабатывают более 300 тысяч в месяц в Карелии

Экзамен по общению с женщинами и обязательный мессенджер MAX: что партия «Новые люди» предлагает в сфере миграции

Еще одна пожилая женщина ушла за грибами в Карелии и пропала

Мост через реку Сума на севере Карелии отремонтируют до конца года

Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе

Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.