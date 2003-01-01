В Карелии форелеводов оштрафовали за свалку тухлой рыбы

В Карелии форелеводческое хозяйство и фермер получили штрафы за нарушение правил утилизации биологических отходов. Россельхознадзор оштрафовал их на 40 тысяч рублей каждого.
В августе 2025 года в деревне Койриноя Питкярантского района местные жители обнаружили свалку протухшей рыбы. Об этом мы писали ранее.
Россельхознадзор провел проверку, которая показала, что с 30 июля из-за аномальной жары в рыбоводческом хозяйстве начался массовый падеж форели. Часть рыбы утилизировали правильно — в крематоре. Но более 12 тонн рыбных отходов с 1 по 6 августа вывезли на территорию ближайшего фермерского хозяйства и свалили в навозохранилище.
Форель была складирована в навозохранилище в нарушение ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов. Навозохранилище имело бетонированные с трех сторон борта, которые были частично разрушены и не обеспечивали герметичного хранения содержимого, — рассказали в ведомистве.
Фермер объяснила, что приняла рыбные отходы для производства удобрений для своего хозяйства. Однако такое производство требует специального разрешения и соблюдения строгих правил.
Оба нарушителя получили штрафы по 40 тысяч рублей и предписания устранить нарушения. Фермер выполнила требование надзорных органов. Как мы писали ранее, свалка форелевых отходов в деревне Койриноя Питкярантского района ликвидирована. Рыбу вывезли на утилизацию, территорию и силосную яму продезинфицировали.
Напомним, ранее министерство сельского хозяйства Карелии не усмотрело нарушений в этом способе утилизации. В министерстве посчитали, что бетонные блоки хранилища защищают почву.