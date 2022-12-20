В Карелии формируется новая модель экономики

Наши производители справляются с санкционным давлением и перестраивает свою работу.

В новых экономических условиях Карелия смогла перестроить внешнеторговый оборот. По сравнению с прошлым годом объем экспорта вырос более чем вдвое за счет новых логистических цепочек и новых рынков сбыта. Об этом рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«По крупицам, шаг за шагом мы вместе формируем новую модель экспортной экономики республики, — подчеркнул глава Республики. — Экспорт карельской продукции осуществлялся в 90 стран. По итогам 9 месяцев доля Турции и Китая во внешнеторговом обороте Карелии увеличилась на 10%, объем внешней торговли — на 30%».

Руководитель региона также подчеркнул, что карельские производители справляются с санкционным давлением и перестраивает свою работу с учетом ограничений, вызванных прекращением сотрудничества с европейскими партнерами. Это касается как крупных производств, так и молодых предприятий.

Так, один из ведущих российских производителей круп карельская компания «Ярмарка», столкнувшись с санкциями, продолжает искать новых партеров и альтернативные рынки.

«Мы наращиваем объем экспорта для стран восточного региона. Прежде всего, это Казахстан, это Турция и страны Закавказья, — говорит операционный директор «Ярмарки» Евгений Наумов.

В этом году предприятие стало лауреатом премии «Экспортер года» в четырех номинациях.: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Лучшая женщина-экспортер» (МСП), «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» (МСП) и «Прорыв года» (региональный этап).

Если «Ярмарка» на рынке уже больше 25 лет, то небольшое вяртсильское предприятие «СП Лес» работает всего полтора года. Несмотря на санкции, за это время компания увеличила выпуск продукции в восемь раз — с 200 до 1 600 кубометров в месяц. Сначала ориентировались исключительно на европейский рынок, в этом году пришлось развернуться на внутренний.

«Не испытываем проблем с заказами, заказы есть, да, они достаются трудно, работаем мы сейчас на Россию, — рассказывает соучредитель «СП Лес» Александр Андреянец, — У нас данном этапе 30 человек, мы завершаем пусконаладочные работы, после чего готовы увеличится человек, наверное, на 16. Задача в 2-3 года — выйти человек на 80 и на реализацию 5-6 тысяч».

После введения санкций у карельской фабрики «Zoom», которая шьет одежду, стало больше оптовых заказов — заказчики теперь из-за усложнения логистики предпочитают шить одежду в России. Часть тканей, необходимых предприятию, также стали выпускать внутри страны.

«Я так понимаю, что часть производства просто перенесена из Турции, например, в Россию. Это то же качество полотна, но оно более доступно чем раньше», — отмечает директор и учредитель «Zoom» Наталья Соколова.

«Нас бьют — мы крепчаем», — подводит итог работы в сфере импортозамещения Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Очередной, уже никто не помнит какой по счету, пакет санкций в 2022 году стал для России и Карелии лишь трамплином для наращивания собственных производственных мощностей и независимости.