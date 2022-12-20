Реклама

Сильные снегопады и ледяной дождь ожидают синоптики в Карелии
20.12.2022 16:06
Стала известна средняя зарплата в странах Евросоюза
Сегодня 00:10
Житель Карелии, стащивший три бутылки водки, услышал приговор суда
20.12.2022 18:40
«Впереди бесконечность»: Орден Мужества вручили матери погибшего в спецоперации бойца из Карелии
Сегодня 10:13

В Карелии формируется новая модель экономики

Новости. Общество
14:39, 21 Декабря 2022
фото: ИА «Республика»

Новости партнеров

Наши производители справляются с санкционным давлением и перестраивает свою работу.

В новых экономических условиях Карелия смогла перестроить внешнеторговый оборот. По сравнению с прошлым годом объем экспорта вырос более чем вдвое за счет новых логистических цепочек и новых рынков сбыта. Об этом рассказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«По крупицам, шаг за шагом мы вместе формируем новую модель экспортной экономики республики, — подчеркнул глава Республики. — Экспорт карельской продукции осуществлялся в 90 стран. По итогам 9 месяцев доля Турции и Китая во внешнеторговом обороте Карелии увеличилась на 10%, объем внешней торговли — на 30%».

Руководитель региона также подчеркнул, что карельские производители справляются с санкционным давлением и перестраивает свою работу с учетом ограничений, вызванных прекращением сотрудничества с европейскими партнерами. Это касается как крупных производств, так и молодых предприятий.

Так, один из ведущих российских производителей круп карельская компания «Ярмарка», столкнувшись с санкциями, продолжает искать новых партеров и альтернативные рынки.

«Мы наращиваем объем экспорта для стран восточного региона. Прежде всего, это Казахстан, это Турция и страны Закавказья, — говорит операционный директор «Ярмарки» Евгений Наумов.

В этом году предприятие стало лауреатом премии «Экспортер года» в четырех номинациях.: «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Лучшая женщина-экспортер» (МСП), «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)» (МСП) и «Прорыв года» (региональный этап).

Если «Ярмарка» на рынке уже больше 25 лет, то небольшое вяртсильское предприятие «СП Лес» работает всего полтора года. Несмотря на санкции, за это время компания увеличила выпуск продукции в восемь раз — с 200 до 1 600 кубометров в месяц. Сначала ориентировались исключительно на европейский рынок, в этом году пришлось развернуться на внутренний.

«Не испытываем проблем с заказами, заказы есть, да, они достаются трудно, работаем мы сейчас на Россию, — рассказывает соучредитель «СП Лес» Александр Андреянец, — У нас данном этапе 30 человек, мы завершаем пусконаладочные работы, после чего готовы увеличится человек, наверное, на 16. Задача в 2-3 года — выйти человек на 80 и на реализацию 5-6 тысяч».

После введения санкций у карельской фабрики «Zoom», которая шьет одежду, стало больше оптовых заказов — заказчики теперь из-за усложнения логистики предпочитают шить одежду в России. Часть тканей, необходимых предприятию, также стали выпускать внутри страны.

«Я так понимаю, что часть производства просто перенесена из Турции, например, в Россию. Это то же качество полотна, но оно более доступно чем раньше», — отмечает директор и учредитель «Zoom» Наталья Соколова.

«Нас бьют — мы крепчаем», — подводит итог работы в сфере импортозамещения Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Очередной, уже никто не помнит какой по счету, пакет санкций в 2022 году стал для России и Карелии лишь трамплином для наращивания собственных производственных мощностей и независимости.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.12.2022, 18:20
Гражданина России и Финляндии приговорили к крупному штрафу за сокрытие второго гражданства
20.12.2022, 00:10
Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка
14.12.2022, 13:05
Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации
16.12.2022, 11:12
Военком Карелии: законны ли уведомления, оставленные в почтовом ящике
19.12.2022, 06:40
Стало известно, где будет служить сын главы Карелии
14.12.2022, 10:00
Квартиры в Петрозаводске отдают по рублю

Чтиво

20.12.2022 15:59
Без политики
Зимние витамины
Заведующая центром здоровья Городской поликлиники №2 Петрозаводска Оксана Васильевна Красильникова рассказала о необходимых в зимнее время витаминах и минералах.
ГорПО Петрозаводска: 64 года работы для людей!
12.12.2022 15:30
Вадим Маркелов: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — головы лишишься»
01.12.2022 12:16
архив чтиво

Медиа

Жилой комплекс «Каскад» — волшебство рядом
13.12.2022 10:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.