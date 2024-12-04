В Карелии фура перекрыла движение по федеральной трассе

В Лахденпохском районе на извилистой дороге развернуло грузовик.

Информацию о перекрытии трассы «Сортавала» появилась в паблике «ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА!».

В данным читателей паблика, участок трассы в Лахденпохском районе между райцентром и поселком Мийнала перегородила фура с длинным прицепом — ее развернуло на дороге.

«ГАИ на месте, пытаются проехать легковые. Проезд только по обочине», — написали в паблике.