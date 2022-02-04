В Карелии «гастролер» ночью вынес из поселкового магазина продукты и алкоголь на 100 тысяч рублей

Житель Сегежи за ночь совершил несколько краж в Медвежьегорском районе.

В медвежьегорскую полицию поступило заявление о краже. Ночью неизвестный проник в помещение поселкового магазина и вынес продукты, алкоголь, сигареты и бытовую химию. Ущерб составил не менее 100 000 рублей. В это же время к полицейским обратился 51-летний местный житель с сообщением о краже трех пятидесятилитровых канистр с топливом. Об этом рассказали в МВД Карелии.

Полицейские разобрались в обстоятельствах произошедшего и установили подозреваемого — 39-летнего жителя Сегежи. По версии полицейских, подозреваемый заранее спланировал посещение магазина. Он перекусил дужку замка и проник внутрь. После чего погрузил свой трофей в автомобиль и покинул населенный пункт. По пути он увидел стоящие без присмотра у гаража канистры и похитил их.

Подозреваемый признал вину. Часть похищенного имущества изъята и будет возвращена законным владельцам.

Ранее в Петрозаводске рецидивист попался на краже бритвенных станков и насадок для зубных щеток.