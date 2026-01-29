В Карелии глава сельского поселения незаконно назначил себе двойной оклад и стабильную премию

Сортавальский городской суд удовлетворил иск прокурора о взыскании 2 126 839 рублей с Главы одного из сельских поселений в Карелии. Они были незаконно выплачены ему в 2023–2024 годах в виде повышенного оклада и премий.

Чиновник использовал своё служебное положение и лично утверждал нормативные документы, принятые Советом поселения, которые повысили его должностной оклад в 2,143 раза и осуществили премирование в размере 10% от суммы привлечённых в бюджет доходов, сообщает Объединенная пресс-служба судов Карелии.



Прокуратура усмотрела в этих действиях нарушение и просила взыскать с ответчика в бюджет Сортавальского муниципального округа сумму незаконных выплат, выплаченных ему за счет средств бюджета сельского поселения в размере 2 126 839,06 руб.



Суд, изучив материалы дела и допросив свидетелей, согласился с доводами прокурора и постановил взыскать всю сумму незаконных выплат в бюджет Сортавальского муниципального округа.



Решение Сортавальского городского суда ещё не вступило в законную силу.

