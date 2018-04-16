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Новости. Общество
18:00, 16 Апреля 2018

В Карелии главу администрации района оштрафовали за волокиту с документами

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Глава администрации Лахденпохского района оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре Карелии.

Постановлением мирового судьи судебного участка Лахденпохского района глава администрации района признан виновным в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

Как установлено в суде, жители одного из поселков направили в прокуратуру обращение, касающееся в том числе вопроса, относящегося к компетенции администрации Лахденпохского муниципального района. Обращение в указанной части для разрешения по существу прокуратура направила в районную администрацию.

Рассмотрение обращения главой администрации было поручено должностным лицам администрации и подведомственного муниципального казенного учреждения. Срок рассмотрения обращения истекал 21 февраля. Вместе с тем, ответ заявителям в установленный срок направлен не был.

В ходе судебного заседания выяснилось, что указанное обращение администрацией было рассмотрено после окончания прокурорской проверки, ответ направлен только 28 марта.

Суд назначил главе администрации Лахденпохского муниципального района за данное правонарушение штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Комментарии

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zanoza
2018-04-16 18:44:30
Граждане,а зачем вы обращаетесь к главам???Вам так нужна отписка на ваше обращение???Ничегошеньки для вас эти главы делать не будут.
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