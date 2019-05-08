В Карелии годовалый ребенок получил серьезные травмы головы – разбирается полиция

В полицию Кемского района поступила информация о травмировании ребенка, сообщили в МВД Карелии.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии "Столице на Онего", 6 мая в УВМД по Кемскому району зарегистрировано сообщение о травмировании ребенка. На данный момент материалы готовятся к передаче в Следственный комитет.

Вертолет санавиации 6 мая доставил годовалого мальчика с серьезными травмами головы в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова.