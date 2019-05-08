10:46, 08 Мая 2019
В Карелии годовалый ребенок получил серьезные травмы головы – разбирается полиция
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В полицию Кемского района поступила информация о травмировании ребенка, сообщили в МВД Карелии.
Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии "Столице на Онего", 6 мая в УВМД по Кемскому району зарегистрировано сообщение о травмировании ребенка. На данный момент материалы готовятся к передаче в Следственный комитет.
Вертолет санавиации 6 мая доставил годовалого мальчика с серьезными травмами головы в Республиканскую больницу им. В.А.Баранова.
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