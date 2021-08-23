В Карелии голодный рецидивист украл из киоска тушенку и овощи

Жителю Петрозаводска грозит пять лет колонии за кражу продуктов из торгового павильона, сообщили в МВД Карелии.

В петрозаводскую полицию обратился владелец одного из продуктовых павильонов города. Он рассказал, что неизвестные проникли в киоск и похитили тушёнку и овощи на 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражи житель карельской столицы. Мужчина дал признательные показания.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, залетный гастролер обворовал магазин спорттоваров в Петрозаводске.