В Карелии гонщик с ребенком совершил опасный обгон

В Пряжинском районе водитель микроавтобуса совершил обгон в нарушение ПДД и получил сразу два штрафа, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Пряжинском районе на автодороге «Кола» 39-летний водитель автомобиля Ford Transit совершил обгон в зоне действия запрещающего дорожного знака. Инспекторы ДПС привлекли нарушителя ПДД к административной ответственности сразу по двум статьям.

Как выяснилось, перед поездкой он не обеспечил безопасность своего 4-летнего пассажира, ребенок находился в автомобиле без детского кресла.

Госавтоинспекция предупреждает об опасности выполнения обгона в местах, где этот маневр запрещен. Водителю необходимо быть особенно внимательным и дисциплинированным, если в автомобиле находится ребенок.