В Карелии гонщики устроили 13 ДТП с двумя жертвами с начала года

Госавтоинспекция республики опубликовала статистику за три месяца по авариям, произошедшим при обгоне.

По итогам 3 месяцев на дорогах Карелии произошло 13 дорожных аварий по вине водителей, нарушивших правила обгона, в которых 2 человека погибли и 16 травмированы. Об этом сообщили в ГИБДД региона.

«Учитывая, что во время обгона автомобиль движется с максимальным ускорением, шансов, в случае неожиданного изменения ситуации (встречный автомобиль, пешеход и др.), предотвратить аварию практически нет. Убедитесь в безопасности маневра, прежде чем приступать к обгону!» — предупреждают в Госавтоинспекции Карелии.

Ранее сообщалось, более 170 водителей в Карелии за месяц попались на опасном обгоне.