В Карелии горел Daewoo Matiz

Пожар произошел в Сортавале вечером 31 января, сообщили в МЧС Карелии.

В 18.27 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района привлекалось для ликвидации пожара в Daewoo Matiz на ул. Холмистой у дома 33.

Сгорел моторный отсек на площади 2,5 кв м.

Причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

Погибших и пострадавших нет.