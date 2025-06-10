В Карелии горели чайник и коляска

За сутки в республике произошло четыре пожара.

В МЧС Карелии опубликовали сводку происшествий за сутки. Спасателей привлекали четыре раза для тушения пожара.

В Петрозаводске на улице Кондопожской загорелся гараж. Огонь повредил внутреннюю обшивку на площади 20 квадратных метров. На месте работали два пожарных расчета.

В Сегеже жители дома на улице Антикайнена самостоятельно потушили возгорание в подъезде, где загорелась детская коляска. Пожарные прибыли, когда огонь уже ликвидировали.

В Питкяранте полностью сгорело заброшенное строение на улице 1-й строительный квартал. На тушение выезжали шесть спасателей и две единицы техники.

Еще один пожар случился в Петрозаводске на Лососинском шоссе. В жилом доме загорелся электрочайник из-за неисправности электропроводки. Жильцы справились с огнем до приезда пожарных.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.