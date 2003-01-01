В Карелии горели две бани

Всего за последние 24 часа спасатели Карелии ликвидировали три пожара.

В МЧС Карелии рассказали о происшествиях за сутки.

На острове Дивный в Сортавальском районе в 07:59 загорелся мусор. Привлекались 3 сотрудника МЧС. Мусор выгорел на площади 100 квадратных метров.

В Янишполе из-за неправильной эксплуатации печи загорелась баня, повреждена кровля на 5 квадратных метрах. Сообщение поступило в 17:05. На тушение выезжали 8 человек и 2 единицы техники.

Еще одна баня сильно пострадала от огня в СНТ «700 пикет» Сегежского района — там также работали 8 спасателей с 2 единицами техники. Строение вспыхнуло в 23:38.

Кроме того, на трассе Р-21 в 12:04 в Кондопожском районе столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Пострадал один человек. Спасатели отключали аккумулятор для предотвращения возгорания.