В Карелии горит 155 га леса

По состоянию на 4 августа в лесах Карелии действуют 9 пожаров, все они находятся в стадии локализации.

Об этом сообщает на своей страничке в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Общая площадь локализованных пожаров составляет более 155 Га. За минувшие сутки удалось потушить 265 Га.

Спецгруппа МЧС России по Республике Карелия продолжает борьбу с огнем на о. Кугрисаари в Ладожском озере. Площадь возгорания порядка 12 Га. Радиационный фон в норме. Водных ресурсов достаточно, поэтому в задействовании авиации необходимости нет. Ситуация под контролем.