В Карелии горит 155 га леса

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По состоянию на 4 августа в лесах Карелии действуют 9 пожаров, все они находятся в стадии локализации.
Об этом сообщает на своей страничке в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.
Общая площадь локализованных пожаров составляет более 155 Га. За минувшие сутки удалось потушить 265 Га.
Спецгруппа МЧС России по Республике Карелия продолжает борьбу с огнем на о. Кугрисаари в Ладожском озере. Площадь возгорания порядка 12 Га. Радиационный фон в норме. Водных ресурсов достаточно, поэтому в задействовании авиации необходимости нет. Ситуация под контролем.
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