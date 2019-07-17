В Карелии госпитализировали ребенка после нападения собаки

Собака покусала ребенка 16 июля в Прионежском районе, сообщили в МЧС Карелии.

Во вторник в 16.15 в дачном коопертиве "Щит" собака напала на ребенка и покусала его.

Сотрудники МЧС Карелии оказали пострадавшему ребенку первую медицинскую помощь и доставили в Детскую Республиканскую больницу.



Информация о состянии ребенка выясняется.