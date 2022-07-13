В Карелии грабитель похитил из квартиры нож и 26 тысяч рублей

Житель Беломорска стал подозреваемым в деле о грабеже квартиры, из которой пропали нож и деньги.

В полицию Беломорского района поступило заявление о грабеже от 47-летней местной жительницы, сообщает МВД. Женщина пояснила, что находилась июльским вечером дома. В квартире дверь была не заперта. Затем она заметила стоящего в проёме двери незнакомца. Тот быстро схватил хранившиеся на холодильнике вещи и скрылся. Предметом хищения стали кухонный нож и 26 тыс. рублей.

Сожитель и приятель женщины не стали догонять злоумышленника. Личность подозреваемого была установлена сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 36-летний житель Беломорска, проживающий неподалёку.

Мужчина признал вину и пояснил, что, убегая из квартиры, избавился от ножа, а похищенные деньги потратил на спиртное, угостив малознакомых лиц.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

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