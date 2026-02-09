В Карелии гражданин снес незаконную постройку после штрафа в 200 тысяч рублей

Судебные приставы Калевальского района обеспечили снос самовольного строения, незаконно возведенного на территории Ухтинского участкового лесничества.
Мужчина незаконно возвел строение на территории лесничества. Калевальское центральное лесничество получило судебное решение, обязывающее гражданина снести незаконное строение в течение шести месяцев. Однако в добровольном порядке требование исполнено не было, и исполнительный лист был направлен в службу судебных приставов, сообщило УФССП Карелии.
В рамках исполнительного производства судебные приставы восемь раз привлекали владельца строения к административной ответственности, налагая штрафы по одной тысяче рублей. В связи с дальнейшим неисполнением к нарушителю была применена более строгая мера: после последовательных действий приставов суд назначил административный штраф в размере 200 тысяч рублей.
После этого гражданин самостоятельно демонтировал самовольную постройку, полностью исполнив решение суда.
Напомним, суд обязал снести незаконную баню на берегу озера в Карелии.