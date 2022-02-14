В Карелии группу молодых людей обвиняют в грабеже и попытке отобрать наркотики

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении наркотических средств.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Петрозаводска, которых обвиняют в покушении на хищение наркотических средств и грабеже. Об этом информирует прокуратура Карелии.

По версии следствия, молодые люди договорились совершить кражу наркотических средств у жителя села Заозерье Прионежского района. В январе 2021 года они приехали в село, затем, используя надуманный предлог, прошли в дом потерпевшего. Там молодые люди с применением насилия стали требовать у хозяина наркотические средства, но тот сумел дать отпор нападавшим. Обвиняемые были вынуждены скрыться с места преступления, при этом они похитили деньги в сумме 28 тыс. рублей.

При расследовании уголовного дела выяснилось, что потерпевший, действительно по месту жительства незаконно хранил наркотические средства, в связи с чем он был осужден Прионежским районным судом.

Ранее сообщалось, что за год таможенники Карелии 24 раза предотвратили ввоз наркотиков через границу.