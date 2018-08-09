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Новости. Происшествия
10:18, 09 Августа 2018

В Карелии грузовик сбил пенсионера на велосипеде и уехал с места ДТП

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ДТП, в котором пострадал велосипедист, произошло в Кондопоге, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду 8 августа в 13.00 на Медвежьегорском шоссе в Кондопоге произошел наезд на велосипедиста. Неустановленный водитель на грузовом автомобиле совершил наезд на велосипедиста, двигающегося в попутном направлении по краю проезжей части, и уехал с места ДТП.

В результате происшествия пострадал 63-летний велосипедист, которому назначено амбулаторное лечение.

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