В Карелии грузовик выехал на "встречку" - пострадал человек

ДТП произошло 10 августа в Муезерском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 12.00 на 83 км автодороги "Тикша-Реболы" 52-летний водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.



В результате ДТП 31-летний водитель Mercedes получил телесные повреждения, пострадавшему оказана медицинская помощь.



Обстоятельства ДТП выясняются.