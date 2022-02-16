В Карелии грузовой автомобиль вылетел в кювет с трассы «Сортавала» (ФОТО)

В Сортавальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Сегодня утром в Сортавальском районе на трассе «Сортавала» грузовой автомобиль съехал в кювет. Об этом информирует паблик «Лахденпохья — навсегда!», в собществе размещены фото с места аварии.

«Ни дня без ДТП на федеральной трассе „Сортавала“! Такой лозунг можно предложить обслуживающей эту трассу организации ООО „Автодороги Питкяранта“. И сегодняшние сутки открывает довольно крупный показатель хорошей (в кавычках) работы. Только что, Сортавальский район, недалеко от населенного пункта Ниэмелянхови. Движение затруднено, но есть», — говорится в тексте паблика.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, происшествие произошло в 8-50, по предварительным данным. Из-за сложных погодных условиий водитель не справился с управлением, заявили в Госавтоинспекции.

Грузовой автомобиль съехал в кювет передней частью. На месте установлены соответствующие дорожные знаки. Организовано реверсивное движение транспорта. В ближайшее время грузовик извлекут из кювета. В аварии пострадавших нет.