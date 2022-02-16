890x80
Реклама
От чего страхуются жители Карелии?
16.02.2022 16:20
Продолжится ли рост цен на недвижимость?
11.02.2022 17:01
Спортсмена из Карелии взяли на Олимпиаду в Пекине 4
Сегодня 07:15
В Карелии будут судить подростка, который считается погибшим 3
17.02.2022 17:02

В Карелии грузовой автомобиль вылетел в кювет с трассы «Сортавала» (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:25, 18 Февраля 2022
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

Новости партнеров

В Сортавальском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Сегодня утром в Сортавальском районе на трассе «Сортавала» грузовой автомобиль съехал в кювет. Об этом информирует паблик «Лахденпохья — навсегда!», в собществе размещены фото с места аварии.

«Ни дня без ДТП на федеральной трассе „Сортавала“! Такой лозунг можно предложить обслуживающей эту трассу организации ООО „Автодороги Питкяранта“. И сегодняшние сутки открывает довольно крупный показатель хорошей (в кавычках) работы. Только что, Сортавальский район, недалеко от населенного пункта Ниэмелянхови. Движение затруднено, но есть», — говорится в тексте паблика.

 

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, происшествие произошло в 8-50, по предварительным данным. Из-за сложных погодных условиий водитель не справился с управлением, заявили в Госавтоинспекции. 

Грузовой автомобиль съехал в кювет передней частью. На месте установлены соответствующие дорожные знаки. Организовано реверсивное движение транспорта. В ближайшее время грузовик извлекут из кювета. В аварии пострадавших нет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
11.02.2022, 19:42
Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
14.02.2022, 11:36
Аномальное тепло идет в Карелию
11.02.2022, 19:13
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой»

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 8
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»