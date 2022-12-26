В Карелии хотят наладить производство собственного хамона

Сыровяленая и копченая мясная продукция из Карелии в следующем году может появиться на полках торговых сетей Карелии.

Об этом РБК Карелия рассказал Лев Мушкатин, руководитель «Культура вкуса. Карелия», компании, которая открыла производство.



В настоящее время речь идет о реализации через сети бекона, ветчины и двух видов сосисок. Кроме того, компания намерена открыть два собственных магазина. Один в Петрозаводске и магазин с производством в Сортавале. В них будет представлена крафтовая продукция: террины (паштеты — прим. ред.) и шаркутерия (мясные деликатесы: рулеты, колбасы — прим. ред.), а также вяленая продукция. По словам руководителя компании, сейчас докупается необходимое оборудование, среди которого и уникальное для Карелии.



«Сыровялочную камеру мы спроектировали самостоятельно, с цифровым моделированием процессов вяления, движения воздуха. Это позволяет соблюсти итальянские, испанские и французские рецептуры, которые мы используем в приготовлении», — говорит Лев Мушкатин. По его словам, в планах компании также выйти на рынок Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

К настоящему моменту инвестиции в проект составили порядка 8 млн. рублей. Финансирование осуществляет Фонд венчурных инвестиций республики.