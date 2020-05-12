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В Карелии хотят открыть дежурные группы в детсадах

Новости. Общество
19:41, 12 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Глава Карелии дал поручение уполномоченным лицам подготовить детские сады для приема детей.

В связи с тем что период нерабочих дней в России завершен, многие жители республики вышли на работу. И детей дошкольного возраста не с кем оставить. Родители обращаются к главе Карелии с вопросами, как быть.

Артур Парфенчиков во время прямой линии "ВКонтакте" сообщил, что с 26 мая в республике могут заработать дежурные группы.

"Мы дали задание с 26 мая подготовить детские сады. Дежурные группы. Мы постараемся, чтобы местные самоуправления были готовы", – сказал губернатор.

Также республиканские власти подготовили обращение к работодателям, с просьбой смягчить режим работы для тех граждан, у которых есть маленькие дети.

"Сейчас мы предложили работодателям до открытия детских садов использовать дистанционный формат работы, гибкий график, предоставление очередных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим детей дошкольного возраста в случае невозможности обеспечить присмотр другими членами семьи или иными лицами, совместно с ними проживающими", –отметил Парфенчиков.

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