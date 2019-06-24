В Карелии хотят создать институт помощников пограничников

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Инициатором создания института помощников пограничников выступило Заксобрание Карелии, сообщили в ведомстве.
По мнению республиканских законодателей, местные жители, проживающие в приграничных поселках, могли бы оказать существенную помощь пограничникам в усилении патрулирования границы и обеспечении общественного порядка.
Похожий опыт работы есть, например, в Ростовской области. Сейчас помощники пограничников на принципах добровольной народной дружины дают необходимые разъяснения гражданам о правилах режима границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу.
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