Подписаться
Новости. Общество
12:05, 24 Июня 2019
фото: ТАСС / Юрий Смитюк

В Карелии хотят создать институт помощников пограничников

Загрузка...

Инициатором создания института помощников пограничников выступило Заксобрание Карелии, сообщили в ведомстве.

По мнению республиканских законодателей, местные жители, проживающие в приграничных поселках, могли бы оказать существенную помощь пограничникам в усилении патрулирования границы и обеспечении общественного порядка. 

Похожий опыт работы есть, например, в Ростовской области. Сейчас помощники пограничников на принципах добровольной народной дружины дают необходимые разъяснения гражданам о правилах режима границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере
17.06.2019, 15:23
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!"
17.06.2019, 14:14
Жильцов общежития в Петрозаводске суд начал выселять на улицу

Аналитика

Сегодня 09:12
Обществоведение
"Всем угрожали, что пойдем следом" 1
Фермеры Олонецкого района Карелии рассказали о давлении следователей после ареста Ираиды Шалак и как приходится выживать крестьянским хозяйствам в современных реалиях.
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
21.06.2019 15:02
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 6
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 2
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»