В Карелии хотят создать институт помощников пограничников

Инициатором создания института помощников пограничников выступило Заксобрание Карелии, сообщили в ведомстве.

По мнению республиканских законодателей, местные жители, проживающие в приграничных поселках, могли бы оказать существенную помощь пограничникам в усилении патрулирования границы и обеспечении общественного порядка.

Похожий опыт работы есть, например, в Ростовской области. Сейчас помощники пограничников на принципах добровольной народной дружины дают необходимые разъяснения гражданам о правилах режима границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через госграницу.