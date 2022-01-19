В Карелии хотят закрепить в Конституции поощрение благотворительности

Профильный комитет республиканского парламента обсудил новые конституционные поправки.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Карелии рекомендовал 19 января республиканскому парламенту принять две новые поправки в основной закон региона. Как заявила на заседании комитета его руководитель Анна Лопаткина, одна из поправок предусматривает закрепление в Конституции поощрения благотворительной деятельности, а другая касается гарантий на получение бесплатного высшего образования.

Читайте подробнее в статье «В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию».