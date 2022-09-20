В Карелии хозяин автомобиля пустил за руль своего знакомого, а после ДТП заявил об угоне

Житель Олонецкого района Карелии попал под суд за ложный донос — он обвинил своего знакомого в угоне автомобиля после ДТП.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый передал свой автомобиль знакомому, а когда тот попал в ДТП, обвинил его в угоне.

По его словам, он опасался, что не сможет получить компенсацию ущерба за поврежденный автомобиль, поэтому решился на ложное обвинение. Хозяин автомобиля решил, что если против виновника возбудят уголовное дело, то он заплатит за ущерб.

Теперь владельцу машины самому придется предстать перед судом по уголовной статье за ложный донос. Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.