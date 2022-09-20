890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в августе?
20.09.2022 11:49
Стало известно, кто упал с пришвартованного в Петрозаводске судна и утонул
06.10.2022 14:35
Опрос показал, что в Петрозаводске самые высокие зарплаты у бывших школьных хулиганов
06.10.2022 16:33
Автомобили раскидало по дороге после жесткого столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)
Сегодня 07:00

В Карелии хозяин автомобиля пустил за руль своего знакомого, а после ДТП заявил об угоне

Новости. Криминал
13:38, 07 Октября 2022
фото: © krot.info

Новости партнеров

Житель Олонецкого района Карелии попал под суд за ложный донос — он обвинил своего знакомого в угоне автомобиля после ДТП.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый передал свой автомобиль знакомому, а когда тот попал в ДТП, обвинил его в угоне.

По его словам, он опасался, что не сможет получить компенсацию ущерба за поврежденный автомобиль, поэтому решился на ложное обвинение. Хозяин автомобиля решил, что если против виновника возбудят уголовное дело, то он заплатит за ущерб.

Теперь владельцу машины самому придется предстать перед судом по уголовной статье за ложный донос. Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.   

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2022, 22:00
Аналитик: что будет с долларом и евро в ближайшее время
03.10.2022, 10:34
В Карелии не хватает работников на самые востребованные специальности
03.10.2022, 10:49
Бывшие военные и силовики при мобилизации в Карелии остаются без пенсий
01.10.2022, 09:35
Синоптики рассказали, каким будет октябрь в Карелии
02.10.2022, 10:56
В Петрозаводске вандалы разгромили недавно благоустроенный пляж (ФОТО)
05.10.2022, 09:24
«Цены астрономические, качество никакое»: осенняя ярмарка разочаровала жителей Петрозаводска

Чтиво

04.10.2022 13:20
Без политики
Клиника «Кивач» вошла в ТОП-5 рейтинга лучших здравниц России
Клиника «Кивач» заняла 5-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и 6-е в категории «Масштаб бизнеса».
Пилит и получает кайф
03.10.2022 13:56
«Как попадут за рубеж, так и преображаются»
22.09.2022 09:50
архив чтиво

Медиа

ЧЕМПИОНАТ КАРЕЛИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ И ФИТНЕСУ ПРОШЕЛ В КОНДОПОГЕ
26.09.2022 16:20
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.