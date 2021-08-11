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В Карелии хозяин квартиры сделал замечание гостю и был избит за это

Новости. Криминал
11:35, 12 Августа 2021
фото: © freeimages.com

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Собутыльник напал на хозяина квартиры и нанес ему травмы, сообщили в карельской прокуратуре.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего ранее судимого за кражи местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире своего 60-летнего знакомого. В какой-то момент последний заметил, как гость без разрешения осматривает содержимое его кухонного шкафа, и высказал претензии. В ответ обвиняемый напал на хозяин и избил его. Нанесенные травмы были расценены судебным медицинским экспертом как тяжкий вред здоровью.

Прокурор согласился с обвинением и передал уголовное дело для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Фигуранту за данное преступление грозит до 8 лет лишения свободы.

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