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В Карелии хозяин собаки, укусившей 7-летнюю девочку за лицо, заплатит 50 тысяч рублей

Новости. Общество
15:10, 02 Октября 2020
фото: © shutterstock.com/Yakovlev Sergey
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В Сегежском районе суд обязал владельца собаки выплатить ребенку компенсацию.

В июле этого года в прокуратуру Сегежского района с заявлением о нападении на девочку собаки обратилась ее мать. В ходе ведомства проверки было установлено, что в один из дней июня 7-летняя девочка играла на детской площадке. В это же время на площадке на самовыгуле без хозяина, без поводка и намордника находилась собака. Она укусила девочку за лицо. После этого ребенок проходил длительное лечение. Сам факт нападения, как установлено психологом, явился для нее серьезной психотравмирующей ситуацией.

Владелец собаки признал, что на ребенка напала именно его собака. Телесные повреждения причинены девочке в результате ненадлежащего контроля за поведением животного.

По результатам проверки прокуратурой района в Сегежский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с владельца собаки в пользу девочки компенсации морального вреда. Суд постановил взыскать с владельца животного 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Карелии руководитель компании, отвечающей за отлов собак, оштрафован на 2 тысячи рублей.

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Комментарии

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новый
2020-10-02 15:32:09
Собачатники совсем распоясались. Штрафовать нещадно, а блохастых усыплять.
кир
2020-10-02 15:21:42
Помешались уже с собаками, самые "гуманные" и "человеколюбивые". Да не любите вы никого, кроме своих собак.
Гость
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