В Карелии хозяин застолья сломал челюсть своей приятельнице и выгнал ее из дома

В Пряжинском районе пьяное застолье закончилось уголовным делом.

В пряжинскую полицию поступила информация из медучреждения: туда со сломанной челюстью была доставлена 38-летняя местная жительница, рассказали в МВД Карелии.

Как выяснил участковый, ночью женщина проводила время в гостях у своего давнего приятеля. В ходе застолья она повздорила с хозяином квартиры. Тогда, по версии дознания, 36-летний ранее судимый сельчанин несколько раз ударил женщину по лицу и голове, а затем попросил покинуть жилище. Вернувшись к себе домой, пострадавшая вызвала бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у пациентки двухсторонний перелом нижней челюсти и госпитализировали её. Впоследствии полученная травма была квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Мужчине грозит до трех колонии. Дознание продолжается.

Ранее сообщалось, юная посетительница бара в районе Карелии ударила мужчину бутылкой по голове.