В Карелии идут поиски спасателя Косяка

В Сегежском районе сотрудники пожарной службы ищут добровольцев для поиска пропавшего коллеги Сергея Косяка.

В официальной группе 4 отряда пожарной службы опубликовали объявление с просьбой о помощи в поиске коллеги Сергея Косяка.

«Уважаемые коллеги и просто неравнодушные люди. 03.11.2022 продолжатся поиски нашего пропавшего коллеги Косяка Сергея. Все, кто желает помочь - сбор в 12 пожарно-спасательной части в 9.30», - пишут в паблике.

По информации сегежской полиции, Сергей 14.08.1971 года рождения последний раз выходил на связь 29 октября. Он объявлен в розыск.



ГИБДД Сегежи/ВК

Приметы: рост 180-190, крепкого телосложения, волосы тёмного цвета.

Был одет в шапку чёрного цвета, куртку-пуховик чёрного цвета, штаны темно-серого цвета, ботинки тёмного цвета.

Полиция просит сообщать любую информацию по тел. 88143143333 или 02.