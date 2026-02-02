В Карелии иностранца депортировали из России за употребление наркотиков

Петрозаводский городской суд завершил рассмотрение административного дела в отношении 52-летнего иностранного гражданина.

Мужчину признали виновным в употреблении наркотических средств без назначения врача.

Правоохранительные органы выявили нарушение в ходе оперативных мероприятий. В январе этого года иностранец, проживавший в Петрозаводске, употребил запрещенный препарат. Факт употребления наркотика был официально подтвержден результатами медицинского освидетельствования.

В ходе судебного заседания выяснились обстоятельства жизни подсудимого. Он не был трудоустроен, не имел в России постоянного места жительства и близких родственников. Кроме того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Изучив все материалы дела, суд вынес решение о назначении наказания. Иностранный гражданин должен заплатить административный штраф в размере 4 000 рублей, также его выдворят за пределы Российской Федерации. Решение о депортации было исполнено незамедлительно после оглашения приговора.

Ранее мы писали, что из Карелии с начала года выдворено семь нелегальных мигрантов, из России — почти 20 тысяч.