В Карелии инспекторы ДПС спасли «темного» пешехода

Дорожная полиция Медвежьегорского района Карелии объяснила мужчине, почему нельзя ходить вдоль трассы без специальных элементов на одежде.

Инспекторы контролируют дорожную обстановку в республике. В их поле зрения попадают не только водители, но и пешеходы, сообщили в ГИБДД Карелии.



Так, в Медвежьегорском районе, на автодороге Вологда-Медвежьегорск, в темное время суток по краю дороги шел 26-летний мужчина. Автоинспекторы напомнили пешеходу о том, что нужно носить на одежде световозвращающие элементы.



Такую же беседу дорожные полицейские провели с 22-летним жителем Прионежского района, на подъезде к аэропорту «Петрозаводск».