В Карелии инспекторы изъяли километр незаконных сетей в Водлозерском парке

Оперативная группа «Орлан» провела рейд на территории Национального парка «Водлозерский» и обнаружила следы нарушителей.

Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды зафиксировали 6 нарушений режима особой охраны и иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов. Об этом сообщает паблик «Национальный парк „Водлозерский“».

«Самое частое нарушение — использование для лова рыбы сетей, не промаркированных и не зарегистрированных в установленном законом порядке. Инспекторами изъяты сети общей протяженностью около 1 км. По всем фактам вынесены определения о возбуждении дела об административном правонарушении, проводится административное расследование», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Национальный парк «Водлозерский» вместе с фондом WWF России начал работу по сохранению дикого северного оленя.