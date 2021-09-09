В Карелии инспекторы остановили автобус с непристегнутыми ремнями безопасности детьми

Школьников, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, везли на соревнования.

Днём 9 сентября на федеральной автодороге А-215 «Лодейное Поле — подъезд к г. Петрозаводску» автоинспекторы Прионежского района зафиксировали, что не все юные пассажиры в автобусе были пристегнуты ремнем безопасности. Об этом сообщает паблик «Полиция Прионежского района»

В отношении водителя за нарушение требований к перевозке детей вынесено постановление об административном правонарушении (штраф 3 тыс. рублей).

Также сотрудники полиции проводят административное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и виновных лиц. За нарушение требований к перевозке детей для должностных лиц предусмотрен штраф в размере 25 тыс. рублей, для юридических лиц — 100 тыс. рублей.