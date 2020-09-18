В Карелии инспекторы остановили двух пьяных водителей на "Тойотах"

Любители садиться за руль в нетрезвом виде рискуют остаться без прав.

В Прионежском районе на дороге "Подъезд к Петрозаводску" инспекторы отстранили от управления автомобилем "Toyota" 38 - летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщают в Госавтоинспекции республики. Автомобиль был эвакуирован на штрафстоянку.

В Пудожском районе, в поселке Кривцы, сотрудниками был задержан 36 - летний водитель "Toyota". Он также был в состоянии опьянения.

"В соответствии с законом, в отношении водителей составлены административные материалы по статье 12.8.1 Кодекса.

Водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Решение примет суд", - говорится в сообщении ГИБДД.

В этом году инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилями свыше 1700 пьяных водителей.

Ранее сообщалось, что в Карелии более полусотни пьяных водителей попались в руки инспекторов за неделю