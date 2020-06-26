В Карелии инспекторы отправятся искать пьяных водителей в дачные кооперативы

Госавтоинспекция Карелии сообщила о готовящихся проверках на дорогах.

"Автоинспекторы Карелии традиционно в выходные дни проверят водителей на трезвость. Особое внимание будет уделено дачным кооперативам. Просим с пониманием отнестись к кратковременным остановкам", - сообщили в ГИБДД.

В инспекции заявили о том, что пьяные водители стали частыми источниками происшествий на дорогах.

"Статистика ДТП с участием нетрезвых водителей удручает. Так, только за последнее дни, по вине таких водителей произошло 2 ДТП", - пояснили в Госавтоинспекции Карелии.

Накануне очередной нетрезвый водитель в Кондопожском районе отстранен инспекторами от управления автомобилем "Жигули" седьмой модели. Водителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель устроил ДТП около городского пляжа в Сегеже.