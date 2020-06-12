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В Карелии инспекторы поймали пьяного автомобилиста

Новости. Происшествия
09:41, 13 Июня 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Сотрудники ГИБДД обнаружили автомобилиста, который был нетрезв: ему грозит арест или штраф.

Госавтоинспекторы обнаружили нарушителя в селе Чёлмужи Медвежьегорского района. Инцидент произошел 13 июня в четыре часа утра.

Как сообщают в ГИБДД, инспекторы отстранили от управления автомобилем ВАЗ 2121 водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортным средством.

"На водителя составлены административные материалы по ч.1 ст.12.1 КоАП РФ и ч.3 ст.12.8 КоАП РФ. Нарушитель задержан, ему грозит наказание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что водителей хотят пожизненно лишать прав за езду в пьяном виде.

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