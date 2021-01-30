В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя "Нивы"

В Олонецком районе молодой водитель сел за руль в нетрезвом виде и был пойман.

30 января, в 5 утра, в деревне Путилица Олонецкого района автоинспекторы остановили 20-летнего пьяного водителя автомобиля "Нива". Об этом сообщает Госавтоинспекция Карелии.

Водитель отстранен от управления, автомобиль перемещен на стоянку.

Нарушителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до 2 лет. Решение примет суд, пояснили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель протаранил тягач в Карелии.