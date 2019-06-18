В Карелии инвалид судилась с водителем после ДТП

Женщина потребовала компенсации за полученные в результате ДТП травмы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В феврале 2018 года житель п. Муезерский сбил пожилую местную жительницу. В результате женщине, инвалиду 2 группы, был причинен вред здоровью средней тяжести.

Женщина обратилась в суд с иском о взыскании с водителя автомобиля компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Несмотря на то, что административное расследование по факту данного ДТП в настоящее время не завершено, исковые требования суд удовлетворил частично, обязав водителя выплатить женщине 100 тысяч рублей.