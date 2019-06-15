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Новости. Происшествия
16:52, 15 Июня 2019

В Карелии исчез мужчина, отправившийся на рыбалку на пластиковой лодке

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Полиция разыскивает рыбака, который ушел на лодке и пропал.

ОМВД России по Прионежскому району разыскивается без вести пропавший Первяненок Михаил Анатольевич, 1962 г.р. который 12 июня ушел на пластиковой лодке "Онего" серого цвета на рыбалку из СНТ "Онежец" м. Машезеро и до настоящего момента его местонахождение неизвестно. Об этом информирует сообщество "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"".

На вид пропавшему 60 лет, рост 176 см, спортивного телосложения, лысый, лицо загорелое с щетиной, на лице шрам, на левой щеке родинка. 

Мужчина был одет: рыбацкий жилет синего цвета с большим количеством карманов, с оранжевыми вставками, сапоги. 

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, или видевших его после 12 июня, сообщать значимые сведения по телефонам: +79114018356, (8142) 579616, 739600 или 02.

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