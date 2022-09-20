В Карелии исчез водитель перевернувшегося на федеральной трассе автомобиля

В Беломорском районе машина опрокинулась на трассе.

В Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщили об аварии, случившейся сегодня, 7 октября, рано утром в Беломорском районе.

Там, на 784 километре трассы «Кола» опрокинулся автомобиль. Место аварии осмотрел дежурный караул пожарной части.

Как «Столице на Онего» рассказали в ГИБДД Карелии, сообщение о перевернувшемся автомобиле Chevrolet Niva поступило утром 7 октября от очевидца. Однако по прибытии на место наряд ДПС не обнаружил на месте водителя перевернувшегося автомобиля. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия.