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Новости. Общество
11:15, 10 Июля 2019
фото: ЗС РК

В Карелии ищут двоих детей, сбежавших из лагеря

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Из детского лагеря в поселке Нурмолицы Олонецкого района сбежали двое воспитанников, сообщили в МВД Карелии.

"Полицией Олонецкого района разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние, самовольно покинувшие территорию палаточного лагеря в деревне Нурмолицы 6 июля", - говорится в сообщении.

Обоим сбежавшим воспитанникам по 16 лет.

Один был одет в камуфляжные штаны и толстовку серого цвета с изображением волка. Приметы: на вид 15 - 16 лет, рост 165 – 170 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Его друг был одет также в толстовку черного цвета, джинсы горчичного цвета, светлые кроссовки. Приметы: на вид 16 - 17 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые.

По информации полиции, ранее подростки неоднократно уходили. Могут находиться как вместе, так и порознь в Олонце или Петрозаводске.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых или видевших их после 6 июля, полиция просит сообщать по телефонам: 8(81436) 4-14-18, 8-911-428-05-53 и 02 (с мобильного 102).

Отметим, что палаточный лагерь в деревне Нурмолицы Олонецкого района принимает на время летнего отдыха детей-сирот, как из центра помощи детям, так и из приемных семей.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-10 12:00:40
Видимо "очень хорошо" в этом палаточном лагере, раз дети из него сбегают! Июль выдался достаточно прохладным, а детей в палатках держат!
Неравнодушный
2019-07-10 11:38:58
Счастливцы.
Гость
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