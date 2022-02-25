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В Карелии ищут эксперта по дорогам

Новости. Общество
11:52, 28 Февраля 2022
фото: Минтранс Республики Карелия / ВК

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Управление автомобильных автодорог Республики Карелия объявило о вакансии эксперта дорожного хозяйства.

Эксперт дорожного хозяйства требуется в отдел организации работ по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог. Его приглашает КУ РК «Управление автомобильных автодорог РК». Об этом информирует Минтранс Карелии.

Специалист нужен для работы в передвижной дорожной лаборатории.

В обязанности сотрудника входят проведение работ по диагностике сети автодорог на специализированной передвижной дорожной лаборатории RDT-Line с обработкой результатов, формирование отчетов, ведение электронной базы данных IndorRoad.

Ранее сообщалось, что Минтранс рассмотрит возможность открытия ж/д станций для дачников на маршруте Петрозаводск-Кондопога.

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