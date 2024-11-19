В Карелии ищут хозяина прибившегося голубя

Жители Карелии нашли ручного голубя на своей даче.

После сильных ветров на одной из дач в Лососинном появился голубь с кольцами на обеих лапках, сообщили жители в группе «Весь Петрозаводск | Карелия». Это говорит о том, что птица скорее всего домашняя, а не дикая.

«Стали его подкармливать оставшейся крупой, он всё склевал, но от дачи никуда не улетает. Сегодня опять приехали закрывать сезон, голубь не улетел», ━ поделились в посте. Хозяева дачи обеспокоены судьбой пернатого гостя и просят откликнуться его владельцев.