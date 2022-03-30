В Карелии ищут модераторов на акцию «Бессмертный полк»

Минобразования и спорта Карелии ищет желающих стать модераторами акции «Бессмертный полк онлайн».

В Карелии объявлен набор желающих оказывать помощь в проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом информирует паблик Минобраза.

«В твои задачи будет входить проверка анкет и историй ветеранов, присланных для онлайн-шествия, а также работа оператором горячей линии, оказание помощи в подаче заявки и ответы на поступающие вопросы», — говорится в сообщении.

Указано, что модераторами могут стать специалисты с профильным историческим образованием, а также те, кто имеет достаточные знания по истории Великой Отечественной войны.