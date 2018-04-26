07:15, 26 Апреля 2018
В Карелии ищут молодого человека, который не доехал из Санкт-Петербурга до Мурманска
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Пропавший может находиться в поселке Чупа Лоухского района.
Разыскивается пропавший без вести Денис С. 1987 г.р., который 13 апреля выехал из Санкт-Петербурга в Кандалакшу и пропал. Может нуждаться в медицинской помощи. Может находиться в поселке Чупа Лоухского района Республике Карелия и его окрестностях, сообщает "Доброспас".
• Приметы: Рост: 161 см; Телосложение: среднее; Цвет волос: темные (короткие); Цвет глаз: серо-зеленые; Шрам на голове ближе к виску; глаза косят.
• Был одет: коричневая камуфляжная куртка; темно-синие утеплённые штаны со светлой вставкой внизу; зимние чёрные кроссовки; свитер светло серый.
• Всех имеющих информацию о местонахождении Дениса С. просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52, 02 или 102.
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