В Карелии ищут молодого человека, который не доехал из Санкт-Петербурга до Мурманска

Пропавший может находиться в поселке Чупа Лоухского района.

Разыскивается пропавший без вести Денис С. 1987 г.р., который 13 апреля выехал из Санкт-Петербурга в Кандалакшу и пропал. Может нуждаться в медицинской помощи. Может находиться в поселке Чупа Лоухского района Республике Карелия и его окрестностях, сообщает "Доброспас".

• Приметы: Рост: 161 см; Телосложение: среднее; Цвет волос: темные (короткие); Цвет глаз: серо-зеленые; Шрам на голове ближе к виску; глаза косят.

• Был одет: коричневая камуфляжная куртка; темно-синие утеплённые штаны со светлой вставкой внизу; зимние чёрные кроссовки; свитер светло серый.

• Всех имеющих информацию о местонахождении Дениса С. просят сообщать по телефонам: 8-800-700-54-52, 02 или 102.