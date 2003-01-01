В Карелии ищут молодого петербуржца, пропавшего при странных обстоятельствах

Мужчину ищут второй месяц. Волонтеры рассказали, есть ли подвижки в поисках.

32-летний Владислав Гавзов из Санкт-Петербурга пропал в Карелии 27 июня. В минувшие выходные добровольцы снова прочесывали территорию, на которой мог находиться мужчина. В ПСО «Длинный Берег» нашему изданию рассказали, при каких обстоятельствах исчез петербуржец, и как проходят поиски.

Волонтеры рассказали, что 27 июня мужчина пропал во время рыбалки в Питкярантском районе неподалеку от деревни Ууксу. Он отдыхал с друзьями, в тот день планировал выйти в Ладогу, но у него не завелся мотор. Об этом Владислав рассказал супруге во время телефонного разговора. После он перестал выходить на связь.

Начались поиски. Лодку нашли на следующий день, других вещей рядом не было. Волонтеры неоднократно обследовали береговую линию и озеро в районе пропажи мужчины, пространство сканировали специальным устройством. Волонтеры определили три точки, в которых могло находиться тело, позже по указанным координатам погружались водолазы. В первой точке было найдено бревно, обмотанное сетью, в двух других ничего не обнаружено.

Выезд в минувшие выходные тоже не дал результата, однако волонтеры не теряют надежду. На Ладоге были шторма, тело могло унести дальше, поэтому территорию поисков решили немного расширить. Следующий выезд запланирован на 20–21 августа.

Напомним, ранее была опубликована ориентировка для поисков. Приметы пропавшего: мужчина ростом 175 см, спортивного телосложения, волосы русые, особые приметы — шрамы над губой и между бровей. В день исчезновения он был одет в желтую толстовку с капюшоном, черные спортивные брюки и белые кроссовки. Волонтеры просят всех, кто располагает информацией о его местонахождении, сообщить по указанным номерам.